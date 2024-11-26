Чому слід подати документи на субсидію до 1 грудня

Річ у тім, що з початку зими допомога призначатиметься з місяця подання заяви та необхідних документів, передає 24 канал, з посиланням на Пенсійний фонд України.

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У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями, починаючи з 1 грудня, – з місяця, в якому відбулось звернення,

— пишуть у Пенсійному фонді.

Тобто якщо подати заяву на субсидію в період із 1 жовтня по 30 листопада включно, то допомога буде розрахована з початку опалювального сезону. Так людина отримає субсидію, яка покриватиме витрати на комунальні послуги з моменту початку опалювального сезону.

Зауважте! Але у випадку подання документів після 1 грудня субсидія призначатиметься з місяця подання заявки. Таким чином особа не отримає компенсацію за попередні місяці опалювального періоду.

Як оформити субсидію у 2024 році

Подати документи на отримання субсидії можна одним з трьох способів:

особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. здійснити поштове відправлення на адресу відповідного територіального органу ПФУ. скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду або мобільним застосунком "Пенсійний фонд".

Зверніть увагу! Подавати документи для отримання субсидії потрібно неукраїнцям. Зокрема ті, хто отримував допомогу в неопалювальний період, матимуть автоматичне продовження.