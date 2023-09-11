Пільги на оплату комуналки: чи можливо отримати субсидію боржникам

Субсидія надається громадянам, що не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги. Про те, як оформити пільги, навіть, якщо у вас є борги за комуналку, читайте далі.

Чи надають субсидії боржникам

Українці не зможуть отримати субсидію, якщо вони мають борги за комунальні платежі. Проте, тепер при оформленні пільг грає роль і те, чи прагне особа позбутися статусу боржника та виконати свої зобов'язання.

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Субсидія гарантовано не надається тим, чия заборгованість за останні 3 місяці перевищує 680 гривень або 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Пільги можна отримати на окремі види комунальних послуг. Наприклад, якщо у вас борг за водопостачання, ви можете отримати грошову допомогу для оплати опалення.

У разі відмови в призначенні житлової субсидії у зв’язку із заборгованістю з оплати житлово-комунальних послуг, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де буде зазначено перелік тих послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня.

– пояснили у Мінсоцполітики

Поновити повний розмір субсидії, можна буде після того, як громадянин погасить борги.

Як оформити субсидію

Оформити субсидію можна як онлайн, так і офлайн. Необхідно лише зібрати такий пакет документів:

заява на оформлення субсидії;

декларація про доходи родини, що проживає за вказаною адресою;

посвідчення особи;

договір оренди або документ на право власності приміщення.

При наявності, ви можете додати документ, що засвідчує ваше право на додаткові пільги, наприклад про приналежність до багатодітної родини.

Під час розгляду заяви, пільги не нараховуються й у майбутньому не компенсуються.