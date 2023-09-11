Чи надають субсидії боржникам
Українці не зможуть отримати субсидію, якщо вони мають борги за комунальні платежі. Проте, тепер при оформленні пільг грає роль і те, чи прагне особа позбутися статусу боржника та виконати свої зобов'язання.
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Субсидія гарантовано не надається тим, чия заборгованість за останні 3 місяці перевищує 680 гривень або 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Пільги можна отримати на окремі види комунальних послуг. Наприклад, якщо у вас борг за водопостачання, ви можете отримати грошову допомогу для оплати опалення.
У разі відмови в призначенні житлової субсидії у зв’язку із заборгованістю з оплати житлово-комунальних послуг, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де буде зазначено перелік тих послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня.
– пояснили у Мінсоцполітики
Поновити повний розмір субсидії, можна буде після того, як громадянин погасить борги.
Як оформити субсидію
Оформити субсидію можна як онлайн, так і офлайн. Необхідно лише зібрати такий пакет документів:
- заява на оформлення субсидії;
- декларація про доходи родини, що проживає за вказаною адресою;
- посвідчення особи;
- договір оренди або документ на право власності приміщення.
При наявності, ви можете додати документ, що засвідчує ваше право на додаткові пільги, наприклад про приналежність до багатодітної родини.