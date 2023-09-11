Предоставляют ли субсидии должникам

Украинцы не смогут получить субсидию, если у них есть долги за коммунальные платежи. Однако теперь при оформлении льгот играет роль и то, стремится ли лицо избавиться от статуса должника и выполнить свои обязательства.

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Субсидия гарантированно не предоставляется тем, чья задолженность за последние 3 месяца превышает 680 гривен или 40 необлагаемых минимальных доходов граждан. Льготы можно получить на отдельные виды коммунальных услуг. К примеру, если у вас долг за водоснабжение, вы можете получить денежную помощь для оплаты отопления.

В случае отказа в назначении жилищной субсидии в связи с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг человек может обратиться с новым заявлением о назначении субсидии, где будет указан перечень тех услуг, по которым задолженность по оплате отсутствует.

– объяснили в Минсоцполитики

Возобновить полный размер субсидии можно будет после того, как гражданин погасит долги.

Как оформить субсидию

Оформить субсидию можно как онлайн, так и офлайн. Необходимо только собрать такой пакет документов:

заявление на оформление субсидии;

право на доходы семьи, проживающей по указанному адресу;

удостоверение личности;

договор аренды или документ о праве собственности помещения.

При наличии вы можете добавить документ, удостоверяющий ваше право на дополнительные льготы, например о принадлежности к многодетной семье.

Обратите внимание! При рассмотрении заявления льготы не начисляются и в будущем не компенсируются.