Правила надання субсидій: як отримати пільги на комуналку

Українці мають право на грошову допомогу від держави для оплати комунальних послуг. Деякі громадяни можуть оформити не тільки виплати, а і отримати безкоштовно дрова та вугілля.

Кому надають субсидію

Така пільга надається громадянам, чий платіж за комуналку перевищує гранично допустимий розмір оплати, відносно їхнього доходу. Подати заяву на призначення субсидій можуть як орендарі, так і власники приміщення.

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Як оформити субсидію

Раніше для оформлення пільг, необхідно було звертатися у ПФУ, сільраду, або ЦНАП з фізичною заявою. Зараз у цьому немає потреби, все можна зробити онлайн.

Які документи потрібні:

Заява на отримання субсидії. Форму можна заповнити через "Дію" або особистий кабінет на сайті ПФУ.

Декларація про доходи.

Договір про оренду чи документ, що засвідчує право власності на житло.

Про нарахування субсидій можна дізнатися онлайн. Просто введіть свою адресу та перегляньте рішення.

Хто не зможе отримати субсидію

Уряд визначив список громадян, які не мають права на отримання пільг. Згідно з останньою постановою це:

родини у яких є повнолітні працездатні особи, які не працюють і не мають статусу безробітного;

громадяни, що сплачували ЄСВ протягом 3 місяців;

особи, які володіють авто, якому менше 5 років ;

члени родини, які мають на рахунку не менше 100 тисяч гривень або за рік до надання субсидії здійснювали фінансові операції у розмірі 50 тисяч гривень;

власники квартири більш ніж 130 квадратних метрів або приватного будинку з метражем понад 230 квадратних метрів.

Щобільше, якщо ревізія виявить, що ви маєте прихований дохід, вам миттєво скасують виплати.

Чи є субсидія на дрова

Така пільга надається громадянам, що потребують, лише 1 раз на рік. При оформленні заяви, вам необхідно вказати про цю потребу.

Дрова надаються громадянам, які використовують цю сировину для побутових витрат, зокрема приготування їжі чи опалення.