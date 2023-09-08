Кому предоставляют субсидию
Такая льгота предоставляется гражданам, чей платеж за коммуналку превышает предельно допустимый размер оплаты в отношении их дохода. Подать заявление на назначение субсидий могут как арендаторы, так и владельцы помещения.
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Как оформить субсидию
Раньше для оформления льгот, необходимо было обращаться в ПФУ, сельсовет или ЦНАП с физическим заявлением. Сейчас в этом нет необходимости, все можно сделать онлайн.
- Заявление о получении субсидии. Форму можно заполнить через "Дию" или личный кабинет на сайте ПФУ.
- Декларация о доходах.
- Договор об аренде или документе, удостоверяющий право собственности на жилье.
О начислении субсидий можно узнать онлайн. Просто введите свой адрес и просмотрите решение.
Кто не сможет получить субсидию
Правительство определило список граждан, не имеющих права на получение льгот. Согласно последнему постановлению это:
- семьи, у которых есть совершеннолетние трудоспособные лица, не работающие и не имеющие статуса безработного;
- граждане, уплачивавшие ЕСВ в течение 3 месяцев;
- лица, владеющие авто, которому менее 5 лет;
- члены семьи, имеющие на счете не менее 100 тысяч гривен или за год до предоставления субсидии осуществляли финансовые операции в размере 50 тысяч гривен;
- владельцы квартиры более 130 квадратных метров или частного дома с метражом более 230 квадратных метров.
Есть ли субсидия на дрова
Такая льгота предоставляется нуждающимся гражданам только 1 раз в год. При оформлении заявления вам необходимо указать об этой потребности.