Чому курс долара зріс

У НБУ пояснили, що головними чинниками для послаблення курсу долара були:

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повернення сезонного чинника – підвищення попиту на іноземну валюту;

ситуативне зростання попиту на готівкову валюту через анулювання ліцензії одному великому гравцю на ринку обміну валюти за систематичні порушення.

Водночас наприкінці місяця спред знову почав звужуватися, зокрема завдяки дозволу НБУ на продаж валюти онлайн, а курсові очікування залишаються стійкими,

– йдеться у повідомлені регулятора.

Нагадаємо! За серпень курс продажу готівкового долара зріс на 1,4% – до 37,8 гривні.

Курс долара 7 вересня

За добу курс долара дещо зріс зважаючи на попередній його спад. В середньому здорожчання становило від 3 до 15 копійок. Проте в обмінниках купівля впала на 18 копійок.