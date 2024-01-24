Скасування субсидії: чому деякі українці можуть залишитись без виплат

Субсидія надається малозабезпеченим громадянам, які не можуть самостійно оплачувати комуналку. Сума цієї допомоги розраховується індивідуально.

Чому скасовують субсидію

Є причини через які субсидія може скасовуватись. Зокрема йдеться про випадки, коли заявник – головний отримувач, помер. Також субсидія може скасовуватись:

при наявності боргів за ЖКП, якщо вони за 3 місяці перевищили 680 гривень;

зміні місця проживання;

виявленні додаткових доходів.

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Якщо вам неправомірно скасували субсидію, необхідно звернутись у ПФУ для її поновлення. Після розгляду заяви, вам буде надано пояснення, відносно причини таких змін або ж допомогу повернуть, якщо це відбулося випадково.

Як оформити субсидію

Якщо субсидія скасовується через борги за ЖКП, допомога може залишитися частковою, на ті послуги, де немає заборгованостей.

Субсидія прямо залежить від сукупного доходу домогосподарства. У Мінсоцполітики пояснили, що у 2024 році змін у нарахуванні цієї допомоги не очікується.

Для того аби оформити субсидію, потрібно звернутися у ПФУ, також це можна зробити у застосунку Дія. Які документи потрібні для цього:

посвідчення особи;

декларація про доходи;

заява.

Також додатково, за потреби, можуть додаватися такі документи:

довідка про статус ВПО;

договір оренди.

Якщо орендарі оформлюють субсидію, час надання цієї допомоги може коригуватись, відповідно до терміну договору оренди.