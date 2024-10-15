Які доходи беруться до уваги при розрахунку субсидії

Аби зменшити розмір комуналки, українці мають змогу оформити субсидію. Однак, така допомога надається не всім, а лише тим громадянам, що відповідають певним критеріям.

Який дохід потрібно мати при оформленні субсидії

Чітко визначеної межі доходу для оформлення субсидії немає. Як пояснює Мінсоцполітики, допомога надається тим особам, які не мають змоги самостійно сплачувати комуналку, зокрема, через недостатнє фінансове забезпечення.

Читайте також Є два варіанти: у Європі обговорюють збереження транзиту газу через Україну

При оформленні субсидії, до уваги беруть дохід усіх членів домогосподарства, що задекларовані чи зареєстровані у житловому приміщенні. Однак, у заяві потрібно вказувати тих, хто фактично проживає у приміщенні.

Якщо на день звернення за призначенням субсидії, хтось з родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства і тоді його доходи не будуть враховуватися,

– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Які оформлюється субсидія

Для оформлення субсидії потрібно подати у відповідальні органи спеціальну заяву, а також декларацію про доходи. У деяких випадках потрібно додавати такі документи: