Какой доход нужно иметь при оформлении субсидии

Четко определенного предела дохода для оформления субсидии нет. Как объясняет Минсоцполитики, помощь предоставляется тем лицам, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать коммуналку, в частности, из-за недостаточного финансового обеспечения.

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При оформлении субсидии, во внимание принимают доход всех членов домохозяйства, задекларированных или зарегистрированных в жилом помещении. Однако в заявлении нужно указывать тех, кто фактически проживает в помещении.

Если на день обращения за назначением субсидии, кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства и тогда его доходы не будут учитываться,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.

Какие оформляется субсидия

Для оформления субсидии нужно подать в ответственные органы специальное заявление, а также декларацию о доходах. В некоторых случаях нужно добавлять следующие документы: