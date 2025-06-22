Як отримувати українську пенсію, перебуваючи за кордоном

Українці, які проживають за кордоном, можуть оформити пенсійні виплати та отримувати їх безперервно. Як правильно подати документи і забезпечити стабільні виплати, читайте далі.

Як оформити українську пенсію будучи за кордоном

Громадяни, які через війну виїхали за кордон, можуть оформити пенсію без повернення в Україну. Оформлення доступне дистанційно за наявності необхідних документів, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Оформити пенсію можна через портал е-послуг ПФУ, подавши заяву онлайн. Для цього потрібно увійти через кваліфікований електронний підпис (КЕП), погодитися на дистанційне інформування, обрати тип пенсії, заповнити анкету та додати скан-копії необхідних документів:

паспорта;

довідки з ідентифікаційним кодом;

трудової книжки чи інших підтверджень стажу;

а також інших документів за потребою.