Зруйнована Охтирська ТЕЦ отримає гроші на відновлення: коли завершать відбудову
- Уряд виділив понад 46 мільйонів гривень на реконструкцію Охтирської ТЕЦ, роботи планують завершити у 2025 році при готовності понад 80%.
- Відновлення зруйнованої окупантами ТЕЦ покращить теплопостачання у 102 житлових будинках та 42 об'єктах соціальної сфери, загальний бюджет проєкту становить понад 157 мільйонів гривень.
Охтирська ТЕЦ залишається зруйнованою з 2022 року. Уряд виділив додаткові кошти на реконструкцію та повідомив, коли завершиться відбудова.
Коли завершать відбудову Охтирської ТЕЦ?
Уряд виділив гроші для завершення реконструкції водогрійної котельні Охтирської ТЕЦ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
Це понад 46 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Роботи планують завершити у 2025 році, а готовність об’єкта становить понад 80%.
Завдяки відбудові в місті буде відновлене якісне теплопостачання у 102 житлових будинках, це майже 9 тисяч мешканців. Також стабільне опалення отримають 42 об’єкти соціальної сфери – дитсадки, школи, лікарні, заклади культури.
Загальний бюджет проєкту відбудови становить понад 157 мільйонів гривень, з них використали майже 111,5 мільйонів гривень.
Коли була зруйнована Охтирська ТЕЦ?
Охтирська ТЕЦ була зруйнована у березні 2022 року під час боїв за місто внаслідок авіабомбардування. Пошкодження сягнули понад 80% підприємства: ємності для зберігання речовин, будівля котельні, інженерний корпус із лабораторіями, ремонтні майстерні та інші об’єкти.
Що відомо про удар по Охтирській ТЕЦ?
- На початку березня 2022 року ворог зруйнував ТЕЦ в Охтирці на Сумщині. Тоді ворожа авіація знищила також продуктову базу міста, склад будівельних матеріалів, автостоянку.
- Згодом стало відомо, що зруйнувались котли та машинне відділення Охтирської ТЕЦ. Зокрема, зруйновані опори та обірвані лінії електропередач. Мовиться про як високовольтні, так і лінії електропередач "Обленерго". Під час удару загинули 5 працівників ТЕЦ. Вони якраз перебували під час бомбардування окупантів. Відбудову ТЕЦ нині завершують.
- Загалом Україні потрібно 1 трильйон гривень на відновлення після війни протягом 14 років, зокрема через два фонди: "Фонд Україна" та Європейський структурний фонд.