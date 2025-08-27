Охтирська ТЕЦ залишається зруйнованою з 2022 року. Уряд виділив додаткові кошти на реконструкцію та повідомив, коли завершиться відбудова.

Коли завершать відбудову Охтирської ТЕЦ?

Уряд виділив гроші для завершення реконструкції водогрійної котельні Охтирської ТЕЦ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Це понад 46 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Роботи планують завершити у 2025 році, а готовність об’єкта становить понад 80%.

Завдяки відбудові в місті буде відновлене якісне теплопостачання у 102 житлових будинках, це майже 9 тисяч мешканців. Також стабільне опалення отримають 42 об’єкти соціальної сфери – дитсадки, школи, лікарні, заклади культури.

Загальний бюджет проєкту відбудови становить понад 157 мільйонів гривень, з них використали майже 111,5 мільйонів гривень.

Коли була зруйнована Охтирська ТЕЦ? Охтирська ТЕЦ була зруйнована у березні 2022 року під час боїв за місто внаслідок авіабомбардування. Пошкодження сягнули понад 80% підприємства: ємності для зберігання речовин, будівля котельні, інженерний корпус із лабораторіями, ремонтні майстерні та інші об’єкти.

Що відомо про удар по Охтирській ТЕЦ?