Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє прокоментував нове призначення у БЕБ, яке, за його словами, відбулось за результатами прозорого процесу. Мерсьє вважає, що це сприятиме реформі БЕБ.

Що речник Єврокомісії говорить про нове призначення в БЕБ?

Єврокомісія вітає призначення директора Бюро економічної безпеки України, передає 24 Канал з посиланням на речника Єврокомісії Гійома Мерсьє.

Ми вітаємо призначення директора Бюро економічної безпеки України. Це призначення було зроблено за результатами прозорого та об’єктивного процесу за участю незалежних експертів. Це сприяє реформі БЕБ та забезпечує його незалежне та ефективне функціонування,

– повідомив речник.

За його словами, ця реформа була частиною більш широких реформ, до яких зобов'язалася Україна в рамках процесу вступу до ЄС.

Що відомо про призначення Цивінського?

Юлія Свириденко, коментуючи призначення нового голови БЕБ, написала, що очікує від новопризначеного голови БЕБ оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями.

Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави,

– написала вона.

Раніше переможець конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пройшов поліграф. Після цього СБУ подала до Кабміну результати поліграфа, але це інформація з обмеженим доступом.

Нагадаємо, ще 25 червня Цивінський став переможцем конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки (БЕБ). До цього він працював керівником третього підрозділу детективів 2 Головного підрозділу НАБУ.