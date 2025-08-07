Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье прокомментировал новое назначение в БЭБ, которое, по его словам, состоялось по результатам прозрачного процесса. Мерсье считает, что это будет способствовать реформе БЭБ.

Еврокомиссия приветствует назначение директора Бюро экономической безопасности Украины, передает 24 Канал со ссылкой на представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье.

Мы приветствуем назначение директора Бюро экономической безопасности Украины. Это назначение было сделано по результатам прозрачного и объективного процесса с участием независимых экспертов. Это способствует реформе БЭБ и обеспечивает его независимое и эффективное функционирование,

– сообщил спикер.

По его словам, эта реформа была частью более широких реформ, к которым обязалась Украина в рамках процесса вступления в ЕС.

Что известно о назначении Цивинского?

Юлия Свириденко, комментируя назначение нового главы БЭБ, написала, что ожидает от новоназначенного главы БЭБ обновления работы Бюро, укрепления института и достижения весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями.

Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства.

– написала она.

Ранее победитель конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности Александр Цивинский прошел полиграф. После этого СБУ подала в Кабмин результаты полиграфа, но это информация с ограниченным доступом.

Напомним, еще 25 июня Цивинский стал победителем конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ). До этого он работал руководителем третьего подразделения детективов 2 Главного подразделения НАБУ.