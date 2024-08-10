Боротьба за їжу та сон у спальниках просто неба: на що не вистачило коштів Олімпіаді-2024

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Проблема фінансування Олімпійських ігор у Парижі стала однією з ключових тем цьогорічних змагань. Все тому, що умови проживання в Олімпійському селищі не відповіли очікуванням спортсменів, тож стали предметом гострої критики.

За даними BBC, напередодні церемонії відкриття Олімпіади, яка обійшлась Парижу у 122 мільйони євро, організатори зіткнулися з браком їжі. Деякі спортсмени, розчаровані розміром порцій, подали офіційні скарги. Особливо гострою виявилася нестача яєць, які є важливим джерелом білка та інших необхідних поживних речовин. Відтак Олімпійське селище перетворилося на справжнє поле битви, де зброєю стали ложки та виделки.

І це при тому, що на проведення Олімпіади Франції довелось витратити майже вдвічі більше початково запланованого бюджету. Найбільш "екологічні" Олімпійські ігри в історії обійшлися у чималу копієчку: тільки на очищення річки Сени, для запливу тріатлоністів, витратили 1,3 мільярда євро. Утім, чи буде економічна спадщина Ігор значущою для Парижу та чи не спровокує це економічну кризу у країні, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Не олімпійські умови, а гуртожиток

Скандал навколо умов проживання спортсменів під час Олімпійських ігор у Парижі викликав широкий резонанс у світових ЗМІ та спортивній спільноті. Британський плавець Адам Піті, один із головних фаворитів змагань, першим висловив занепокоєння через якість харчування в олімпійському селищі. Зокрема, спортсмен звернув увагу на обмежений вибір страв, довгі черги та навіть випадки виявлення сторонніх предметів у їжі, пишуть британські ЗМІ.

Мені, як спортсмену, потрібне збалансоване харчування, а тут… Я очікував більшого від таких змагань,

– сказав Піті.

Інші спортсмени також підтвердили його слова. Так, французький плавець Туаті поскаржився на спеку в номерах, де немає кондиціонерів, а американська тенісистка Коко Гауфф звернула увагу на переповненість і антисанітарію в Олімпійському селищі.

Це не олімпійські умови, це скоріше нагадує студентський гуртожиток,

– поділилася враженнями Гауфф.

Водночас широкий резонанс викликала історія італійського плавця Томаса Чеккона, який змушений був відпочивати на рушнику в парку селища через відсутність комфортного місця.

Умови жахливі. Багато спортсменів переїжджають в готелі за власний кошт,

– зізнався чемпіон.

Утім, офіційний партнер Олімпійського селища у сфері громадського харчування відреагував на гостру ситуацію досить стримано, та оголосив про намір збільшити постачання яєць та інших популярних продуктів. Водночас Carrefour Group, постачальник свіжих продуктів на Олімпійські ігри, погодилась розглянути можливість коригування первісно запланованих обсягів постачання для задоволення потреб спортсменів.

Однак чимало олімпійців все одно постили відео у соцмережах з невдоволення щодо якості їжі. Зокрема, чимало подібних відео заполонило TikTok, де спортсмени публікували сатиричні відео про якість харчування на Олімпіаді-2024.

Що відомо про харчування олімпійських спортсменів Керівництву Олімпійських ігор доводиться щодня забезпечувати харчування для 15 000 спортсменів із 208 країн світу. У меню учасників представлені понад 500 різних рецептів, що включають шість різних кухонних стилів, серед яких азійська, французька та афро-карибська.

Який бюджет Олімпіади-2024

Ймовірно, що такі проблеми з харчуванням та проживанням могли виникнути внаслідок недостатнього фінансування цьогорічної олімпіади у Парижі:

Згідно з даними вчених Оксфордського університету, проведення Олімпійських ігор обходиться дуже дорого: середні витрати, пов'язані безпосередньо зі спортом, складають близько 10,9 мільярда євро. Витрати ж, які не пов'язані з самим спортом, у кілька разів перевищують цю суму.

Як повідомляється, на організацію Олімпійських ігор 2024 року було виділено всього-на-всього близько 9 мільярдів євро. І це при тому, що ця сума майже вдвічі перевищує первісно запланований бюджет: Франція планувала витратити лише 5,5 мільярда євро на проведення змагань. Утім, як відзначили організатори, основною причиною зростання витрат є інфляція.

Зазвичай бюджет літніх ігор перевищує план на 213%, а зимових — на 142%.

При цьому, попри чималеньку суму, Олімпійські ігри в Парижі стали найменш затратними в XXI столітті. Для порівняння, літні Олімпійські ігри в Пекіні 2008 року стали найдорожчими в історії, тоді офіційно оголошений бюджет у 2,6 мільярда євро в результаті зріс до 48 мільярдів євро.



Яка середня вартість літніх Олімпійських ігор Середня вартість літніх Олімпійських ігор з 1996 року по 2024 рік становить 19,3 мільярда доларів (близько 17,7 мільярда євро) згідно із підрахунками Середня вартість літніх Олімпійських ігор з 1996 року по 2024 рік становить 19,3 мільярда доларів (близько 17,7 мільярда євро) згідно із підрахунками Reuters

Отже, до бюджету Олімпіади-2024 також було включено 1,3 мільярда євро на очищення Сени та близько 3,4 мільярда євро на розширення лінії метро. Водночас було прийнято рішення проводити турніри на вже збудованих аренах – не лише заради екології, але й для збереження статусу Олімпіади-2024, як найбільш екологічної в історії.

Купання мера Парижа Анн Ідальго у "очищеній" Сені / Фото – Getty Images

Високі витрати на очищення Сени викликали хвилю критики у суспільстві, оскільки жодні заходи не гарантували безпечну якість води для змагань. Річка була закрита для купань протягом останніх 100 років, і її придатність до Олімпіади залишалася під питанням. Попри це, мер Парижа Анн Ідальго, аби продемонструвати готовність Сени до Олімпіади, занурилася у воду незадовго до події. Проте через високий рівень забруднення річки кишковою паличкою, до останнього моменту залишалося незрозумілим, чи змагання відбудуться. Врешті, кілька спортсменів таки були госпіталізовані після участі в тріатлоні.

Отже, лише три об’єкти були збудовані після початкових інвестицій, а саме:

Олімпійське село – за 1,45 мільярда євро;

Водний центр – за 172 мільйони євро;

Гімнастичний і бадмінтонний комплекси – за 136 мільйонів євро відповідно.

Церемонія відкриття Олімпійських Ігор / Фото – Getty Images

Цікаво! Помпезне відкриття Олімпійських ігор у Парижі обійшлося у 122 мільйони євро.

Хто платить за олімпійську розкіш

Зазвичай країни та міста-організатори частіше за все опиняються не в змозі "відбити" усі витрати на організацію Олімпійських ігор. Тому доволі часто набуття права на проведення таких змагань стикається з протестами та незадоволенням мешканців міст, що їх приймають.

Утім, згідно з даними офіційного порталу Олімпійських ігор, 96 % усіх витрат операційної діяльності покривають спонсори та донори з приватного сектору. А також додатково:

1,2 мільярда євро – від Міжнародного Олімпійського Комітету;

1,2 мільярда євро – від місцевих спонсорів;

близько 1,4 мільярда євро – від глядачів (продаж квитків та туристичні сервіси).

При цьому кошти від МОК – це гроші, які комітет отримує від бродкастерів за права на трансляцію Олімпіади, а також від спонсорів, серед яких такі глобальні бренди: Samsung, P&G, Visa, Toyota та інші.

Вітання олімпійських спортсменів у Парижі / Фото – Getty Images

У період з 2017 по 2021 рік, охоплюючи дві Олімпіади, зимову у Пхенчхані 2018 року та літню в Токіо 2020 року, МОК заробив 7,6 мільярда доларів.

Водночас інші витрати на організацію взяв на себе державний бюджет Франції. Державне фінансування теж доволі суттєве: складає 3 мільярди євро і здебільшого покриває проєкти, що спрямовані на задоволення довгострокових потреб місцевих громад.

Підраховано, що на кожен євро державних витрат припадає три євро економічного ефекту.

Щодо самих спонсорів Олімпійських ігор-2024, то в їх програмі беруть участь близько 80 компаній, які розподілені на три категорії: преміальні, офіційні та всесвітні партнери. Зокрема, відомий усім "Луї Віттон" заплатив оргкомітету цілих 150 мільйонів за статус преміального партнера на паризькій Олімпіаді.

Чи має проведення Олімпіади вплив на економіку країни

Організатори та аналітики очікують, що олімпійська спадщина матиме тривалий позитивний ефект на економіку країн, де вони проводяться. Також Етьєн Тобуа, виконавчий директор Оргкомітету Олімпіади-2024 (COJO), підкреслив, що основна мета організаторів полягає не в отриманні прибутків, а у проведенні видовищної Олімпіади при максимальному дотриманні бюджету.

Вболівальники з усього світу на Олімпіаді-2024 / Фото – Getty Images

Очікується, що під час Олімпійських ігор у Парижі місто відвідають від 2,3 до 3,1 мільйона унікальних відвідувачів. За інформацією Паризького управління туризму, люди, які приїдуть на Олімпіаду, витратять у Парижі орієнтовно 2,6 мільярда євро.

Як прогнозує паризький Центр досліджень спортивної економіки та права (CDES), економічний ефект від Олімпіади-2024 може досягти аж 11,2 мільярда євро. Утім, такий сценарій можливий у перспективі до 2034 року. Зокрема, до цієї суми входять:

доходи від організації змагань – близько 4,6 мільярда євро;

від будівництва олімпійських об’єктів – близько 3 мільярдів євро;

прибутки від туризму – близько 3,6 мільярда євро.

11,2 мільярда євро – це оптимістичний прогноз, а є ще базовий, що складає 9 мільярдів євро та негативний – 6,7 мільярда євро відповідно.

Отже, цьогорічна Олімпіада-2024 в цифрах це:

13,4 мільйона квитків;

15,3 мільйона відвідувачів;

206 націй – учасниць;

184 національні паралімпійські збірні;

32 олімпійські та 22 паралімпійські види спорту;

869 подій;

10 500 спортсменів, що візьмуть участь у змаганнях Олімпіади;

4 400 спортсменів – виступлять на Паралімпіаді;

45 000 волонтерів;

6 000 акредитованих журналістів.

Олімпіада розпочалась 26 липня та закінчиться 11 серпня. Україну представлятимуть 140 атлетів, які виступлять у 23 видах спорту