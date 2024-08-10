Борьба за еду и сон в спальниках под открытым небом: на что не хватило средств Олимпиаде-2024

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Проблема финансирования Олимпийских игр в Париже стала одной из ключевых тем нынешних соревнований. Все потому, что условия проживания в Олимпийской деревне не соответствовали ожиданиям спортсменов, поэтому стали предметом острой критики.

По данным BBC, накануне церемонии открытия Олимпиады, которая обошлась Парижу в 122 миллиона евро, организаторы столкнулись с нехваткой еды. Некоторые спортсмены, разочарованы размером порций, подали официальные жалобы. Особенно острой оказалась нехватка яиц, которые являются важным источником белка и других необходимых питательных веществ. Поэтому Олимпийская деревня превратилась в настоящее поле битвы, где оружием стали ложки и вилки.

И это при том, что на проведение Олимпиады Франции пришлось потратить почти вдвое больше первоначально запланированного бюджета. Наиболее "экологичные" Олимпийские игры в истории обошлись в немалую копеечку: только на очистку реки Сены, для заплыва триатлонистов, потратили 1,3 миллиарда евро. Впрочем, будет ли экономическое наследие Игр значимым для Парижа и не спровоцирует ли это экономический кризис в стране, читайте в материале 24 Канала.

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Не олимпийские условия, а общежитие

Скандал вокруг условий проживания спортсменов во время Олимпийских игр в Париже вызвал широкий резонанс в мировых СМИ и спортивном сообществе. Британский пловец Адам Пити, один из главных фаворитов соревнований, первым выразил обеспокоенность из-за качества питания в олимпийской деревне. В частности, спортсмен обратил внимание на ограниченный выбор блюд, длинные очереди и даже случаи обнаружения посторонних предметов в еде, пишут британские СМИ.

Мне, как спортсмену, нужно сбалансированное питание, а здесь... Я ожидал большего от таких соревнований,

– сказал Пити.

Другие спортсмены также подтвердили его слова. Так, французский пловец Туати пожаловался на жару в номерах, где нет кондиционеров, а американская теннисистка Коко Гауфф обратила внимание на переполненность и антисанитарию в Олимпийской деревне.

Это не олимпийские условия, это скорее напоминает студенческое общежитие,

– поделилась впечатлениями Гауфф.

В то же время широкий резонанс вызвала история итальянского пловца Томаса Чеккона, который вынужден был отдыхать на полотенце в парке поселка из-за отсутствия комфортного места.

Условия ужасные. Многие спортсмены переезжают в отели за свой счет,

– признался чемпион.

Впрочем, официальный партнер Олимпийской деревни в сфере общественного питания отреагировал на острую ситуацию достаточно сдержанно, и объявил о намерении увеличить поставки яиц и других популярных продуктов. В то же время Carrefour Group, поставщик свежих продуктов на Олимпийские игры, согласилась рассмотреть возможность корректировки первоначально запланированных объемов поставок для удовлетворения потребностей спортсменов.

Однако немало олимпийцев все равно публиковали видео в соцсетях с недовольством относительно качества пищи. В частности, немало подобных видео было TikTok, где спортсмены публиковали сатирические видео о качестве питания на Олимпиаде-2024.

Что известно о питании олимпийских спортсменов



Руководству Олимпийских игр приходится ежедневно обеспечивать питание для 15 000 спортсменов из 208 стран мира. В меню участников представлены более 500 различных рецептов, включающих шесть различных кухонных стилей, среди которых азиатская, французская и афро-карибская.

Какой бюджет Олимпиады-2024

Вероятно, что такие проблемы с питанием и проживанием могли возникнуть вследствие недостаточного финансирования нынешней олимпиады в Париже:

Согласно данным ученых Оксфордского университета, проведение Олимпийских игр обходится очень дорого: средние расходы, связанные непосредственно со спортом, составляют около 10,9 миллиардов евро. Расходы же, которые не связаны с самим спортом, в несколько раз превышают эту сумму.

Как сообщается, на организацию Олимпийских игр 2024 года было выделено всего-навсего около 9 миллиардов евро. И это при том, что эта сумма почти вдвое превышает первоначально запланированный бюджет: Франция планировала потратить лишь 5,5 миллиарда евро на проведение соревнований. Впрочем, как отметили организаторы, основной причиной роста расходов является инфляция.

Обычно бюджет летних игр превышает план на 213%, а зимних – на 142%.

При этом, несмотря на немаленькую сумму, Олимпийские игры в Париже стали наименее затратными в XXI веке. Для сравнения, летние Олимпийские игры в Пекине 2008 года стали самыми дорогими в истории, тогда официально объявленный бюджет в 2,6 миллиарда евро в итоге вырос до 48 миллиардов евро.



Какая средняя стоимость летних Олимпийских игр Средняя стоимость летних Олимпийских игр с 1996 года по 2024 год составляет 19,3 миллиарда долларов (около 17,7 миллиарда евро) согласно подсчетам Средняя стоимость летних Олимпийских игр с 1996 года по 2024 год составляет 19,3 миллиарда долларов (около 17,7 миллиарда евро) согласно подсчетам Reuters

Таким образом, в бюджет Олимпиады-2024 также было включено 1,3 миллиарда евро на очистку Сены и около 3,4 миллиарда евро на расширение линии метро. В то же время было принято решение проводить турниры на уже построенных аренах – не только ради экологии, но и для сохранения статуса Олимпиады-2024, как самой экологической в истории.

Купание мэра Парижа Анн Идальго в "очищенной" Сене / Фото – Getty Images

Высокие затраты на очистку Сены вызвали волну критики в обществе, поскольку никакие меры не гарантировали безопасное качество воды для соревнований. Река была закрыта для купаний в течение последних 100 лет, и ее пригодность к Олимпиаде оставалась под вопросом. Несмотря на это, мэр Парижа Анн Идальго, чтобы продемонстрировать готовность Сены к Олимпиаде, погрузилась в воду незадолго до события. Однако из-за высокого уровня загрязнения реки кишечной палочкой, до последнего момента оставалось непонятным, состоятся ли соревнования. В итоге, несколько спортсменов все-таки были госпитализированы после участия в триатлоне.

Таким образом, только три объекта были построены после первоначальных инвестиций, а именно:

Олимпийская деревня – за 1,45 миллиарда евро;

Водный центр – за 172 миллиона евро;

Гимнастический и бадминтонный комплексы – за 136 миллионов евро соответственно.

Церемония открытия Олимпийских Игр / Фото – Getty Images

Интересно! Помпезное открытие Олимпийских игр в Париже обошлось в 122 миллиона евро.

Кто платит за олимпийскую роскошь

Обычно страны и города-организаторы чаще всего оказываются не в состоянии "отбить" все расходы на организацию Олимпийских игр. Поэтому довольно часто приобретение права на проведение таких соревнований сталкивается с протестами и недовольством жителей принимающих городов.

Впрочем, согласно данным официального портала Олимпийских игр, 96% всех расходов операционной деятельности покрывают спонсоры и доноры из частного сектора. А также дополнительно:

1,2 миллиарда евро – от Международного Олимпийского Комитета;

1,2 миллиарда евро – от местных спонсоров;

около 1,4 миллиарда евро – от зрителей (продажа билетов и туристические сервисы).

При этом средства от МОК – это деньги, которые комитет получает от бродкастеров за права на трансляцию Олимпиады, а также от спонсоров, среди которых такие глобальные бренды: Samsung, P&G, Visa, Toyota и другие.

Приветствие олимпийских спортсменов в Париже / Фото – Getty Images

В период с 2017 по 2021 год, охватывая две Олимпиады, зимнюю в Пхенчхане 2018 года и летнюю в Токио 2020 года, МОК заработал 7,6 миллиарда долларов.

В то же время другие расходы на организацию взял на себя государственный бюджет Франции. Государственное финансирование тоже довольно существенное: составляет 3 миллиарда евро и в основном покрывает проекты, направленные на удовлетворение долгосрочных потребностей местных общин.

Подсчитано, что на каждый евро государственных расходов приходится три евро экономического эффекта.

Что касается самих спонсоров Олимпийских игр-2024, то в их программе участвуют около 80 компаний, которые распределены на три категории: премиальные, официальные и всемирные партнеры. В частности, известный всем "Луи Виттон" заплатил оргкомитету целых 150 миллионов за статус премиального партнера на парижской Олимпиаде.

Имеет ли проведение Олимпиады влияние на экономику страны

Организаторы и аналитики ожидают, что олимпийское наследие будет иметь длительный положительный эффект на экономику стран, где они проводятся. Также Этьен Тобуа, исполнительный директор Оргкомитета Олимпиады-2024 (COJO), подчеркнул, что основная цель организаторов заключается не в получении прибыли, а в проведении зрелищной Олимпиады при максимальном соблюдении бюджета.

Болельщики со всего мира на Олимпиаде-2024 / Фото – Getty Images

Ожидается, что во время Олимпийских игр в Париже город посетят от 2,3 до 3,1 миллиона уникальных посетителей. По информации Парижского управления туризма, люди, которые приедут на Олимпиаду, потратят в Париже ориентировочно 2,6 миллиарда евро.

Как прогнозирует парижский Центр исследований спортивной экономики и права (CDES), экономический эффект от Олимпиады-2024 может достичь аж 11,2 миллиарда евро. Впрочем, такой сценарий возможен в перспективе до 2034 года. В частности, в эту сумму входят:

доходы от организации соревнований – около 4,6 миллиарда евро;

от строительства олимпийских объектов – около 3 миллиардов евро;

доходы от туризма – около 3,6 миллиарда евро.

11,2 миллиарда евро – это оптимистичный прогноз, а есть еще базовый, что составляет 9 миллиардов евро и отрицательный – 6,7 миллиарда евро соответственно.

Таким образом, нынешняя Олимпиада-2024 в этом году в цифрах это:

13,4 миллиона билетов;

15,3 миллиона посетителей;

206 наций – участниц;

184 национальные паралимпийские сборные;

32 олимпийских и 22 паралимпийских вида спорта;

869 событий;

10 500 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях Олимпиады;

4 400 спортсменов – выступят на Паралимпиаде;

45 000 волонтеров;

6 000 аккредитованных журналистов.

Олимпиада началась 26 июля и закончится 11 августа. Украину будут представлять 140 атлетов, которые выступят в 23 видах спорта