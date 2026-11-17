Масовані удари Росії по харчовій промисловості змусили українських виробників олії зупиняти заводи. Така ситуація одразу спровокувала занепокоєння серед українців через можливий дефіцит продуктів на полицях супермаркетів.

Чому олійні заводи зупиняють роботу

Про ситуацію в олійно-жировій галузі розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише Мінагрополітики.

За його словами, частина підприємств дійсно призупинила виробництво через безпекові ризики та необхідність відновити потужності. Це вимушене рішення, яке має захистити працівників і дати змогу провести ремонтні роботи.

Йдеться про тимчасове призупинення роботи частини підприємств із міркувань безпеки на період відновлення після ворожих атак,

– зазначив Висоцький.

Він додав, що після стабілізації ситуації та завершення відновлювальних робіт заводи поступово повертатимуться до роботи.

Чи буде дефіцит олії

Попри вимушені паузи у виробництві деяких компаній, Мінагрополітики запевняє, що олії для потреб українців вистачить.

Внутрішній ринок України повністю забезпечений олією, а наявних в Україні потужностей достатньо для переробки всього врожаю. Тому підстав для занепокоєння щодо забезпечення внутрішнього ринку немає,

– наголосив міністр.

Ба більше, наразі постачання української олії за кордон не зупиняється. Лише за першу половину листопада Україна успішно експортувала 230 тисяч тонн цієї продукції.

Зауважте! Водночас оцінити повний вплив російських атак на галузь поки складно. Мінагрополітики стежить за ситуацією на підприємствах і аналізує наслідки для виробництва та експорту.

Нагадаємо, через російські удари по аграрній інфраструктурі агрохолдинг "Кернел" 12 листопада був змушений зупинити одразу вісім своїх олійноекстракційних заводів, остерігаючись масштабних пожеж та небезпеки для персоналу.

Також із 13 листопада закупівлю та переробку насіння соняшнику призупинив завод "Потоки" у Дніпрі, а пізніше відомий бренд "Королівський смак" був змушений піти на скорочення працівників через критичну ситуацію з електропостачанням та постійні обстріли.