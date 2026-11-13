Працювати стало небезпечно: два великі виробники олії зупинили свої заводи

Чому зупинилися заводи "Кернел"

Агрохолдинг "Кернел" 12 листопада ухвалив рішення про повну технологічну зупинку всіх своїх восьми олійноекстракційних заводів, йдеться в повідомленні компанії.

Adv

Причиною стали масовані удари російських дронів по підприємствах харчової промисловості.

Протягом останніх діб російські дрони цілеспрямовано атакували виробничі майданчики переробних підприємств України, в тому числі і активи Кернел. Внаслідок влучань зазнали пошкоджень виробничі будівлі, обладнання та резервуари– розповіли у пресслужбі агрохолдингу.

У компанії пояснили, що продовжувати роботу за таких обставин небезпечно. Адже олійноекстракційне виробництво – це безперервний процес із надзвичайно високою пожежною небезпекою.

Влучання в працююче обладнання створює пряму загрозу масштабної пожежі та небезпеку для життя персоналу– пояснили представники "Кернел" причину екстреної зупинки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Наразі на заводах виконали передбачені протоколи безпечного припинення роботи, а персонал перевели в безпечні умови.

Реклама

Крім того, компанія повністю призупинила закупівлю насіння соняшника у фермерів.

Зауважте! Водночас зупинка переробки не означає, що компанія припинила всі постачання. "Кернел" продовжує відвантажувати продукцію, яка вже є на складах.

Який ще виробник зупинив завод

Тим часом з 13 листопада тимчасово зупинив закупівлю та переробку насіння соняшнику також олійноекстракційний завод "Потоки" у Дніпрі.

Як повідомляє пресслужба підприємства, рішення пов’язане одразу з кількома чинниками:

перебоями в електропостачанні;

складною безпековою ситуацією в регіоні;

та потребою у відновлювальних роботах після попередніх російських обстрілів.

У компанії пояснили, що зупинка є вимушеним кроком.

Це рішення ухвалено насамперед з метою забезпечення безпеки працівників та створення належних умов для подальшої роботи підприємства– зазначається в повідомленні.

"Потоки" поки не назвало дати відновлення роботи. Про терміни поновлення переробки та закупівлі агросировини підприємство пообіцяло повідомити додатково.

Нагадаємо, російські війська вже неодноразово атакували підприємства олійної промисловості. Зокрема, 10 вересня під ударом знову опинився завод "Олейна»" у Дніпрі, який належить американській корпорації Bunge. Унаслідок атаки підприємство зазнало пошкоджень, а його роботу тимчасово призупинили.