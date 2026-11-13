Работать стало опасно: два крупных производителя масла остановили свои заводы

Почему остановились заводы "Кернел"

Агрохолдинг "Кернел" 12 ноября принял решение о полной технологической остановке всех своих восьми маслоэкстракционных заводов, говорится в сообщении компании.

Adv

Причиной стали массированные удары российских дронов по предприятиям пищевой промышленности.

В течение последних дней российские дроны целенаправленно атаковали производственные площадки перерабатывающих предприятий Украины, в том числе и активы "Кернел". В результате попаданий были повреждены производственные здания, оборудование и резервуары– сообщили в пресс-службе агрохолдинга.

В компании пояснили, что продолжать работу в таких условиях опасно. Ведь маслоэкстракционное производство – это непрерывный процесс с чрезвычайно высокой пожарной опасностью.

Попадание в работающее оборудование создает прямую угрозу масштабного пожара и опасность для жизни персонала– объяснили представители "Кернел" причину экстренной остановки.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В настоящее время на заводах выполнены предусмотренные протоколы безопасного прекращения работы, а персонал переведен в безопасные условия.

Реклама

Кроме того, компания полностью приостановила закупку семян подсолнечника у фермеров.

Обратите внимание! В то же время остановка переработки не означает, что компания прекратила все поставки. "Кернел" продолжает отгружать продукцию, которая уже находится на складах.

Какой еще производитель остановил завод

Между тем с 13 ноября временно приостановил закупку и переработку семян подсолнечника также маслоэкстракционный завод "Потоки" в Днепре.

Как сообщает пресс-служба предприятия, решение связано сразу с несколькими факторами:

перебоями в электроснабжении;

сложной ситуацией с безопасностью в регионе;

а также необходимостью проведения восстановительных работ после предыдущих российских обстрелов.

В компании пояснили, что остановка является вынужденной мерой.

Это решение принято прежде всего с целью обеспечения безопасности работников и создания надлежащих условий для дальнейшей работы предприятия– отмечается в сообщении.

"Потоки" пока не назвало дату возобновления работы. О сроках возобновления переработки и закупок агросырья предприятие пообещало сообщить дополнительно.

Напомним, российские войска уже неоднократно атаковали предприятия масличной промышленности. В частности, 10 сентября под ударом вновь оказался завод "Олейна" в Днепре, принадлежащий американской корпорации Bunge. В результате атаки предприятие получило повреждения, а его работа была временно приостановлена.