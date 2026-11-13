Відомий бренд зупиняє виробництво: відбудеться звільнення працівників

Чому відомий бренд призупиняє роботу

Головною причиною такого рішення стала критична ситуація з електропостачанням та постійна загроза російських ракетних і дронових ударів, про що повідомив керівник пресслужби підприємства Геннадій Тертичний.

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Зокрема, компанія повідомляє про:

вимушену зупинку виробництва;

повне припинення закупівлі всіх видів олійних культур;

скорочення персоналу.

Керівництво зазначає, що найважчим наслідком цієї кризи є необхідність скорочення персоналу.

Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина– пояснив Тертичний.

За його словами, постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза обстрілів створює додаткові ризики для працівників.

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Зверніть увагу! Наразі підприємство лише завершує відвантаження тих запасів готової продукції, які вже є на складах, після чого виробничі процеси будуть повністю заморожені.

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Це вже не перший випадок зупинки великих агропідприємств цієї осені. Зокрема, агрохолдинг "Кернел" зупинив вісім своїх олійноекстракційних заводів через цілеспрямовані атаки дронів на резервуари та обладнання.

Ба більше, про призупинення закупівлі та переробки насіння соняшнику заявив завод "Потоки" у Дніпрі.