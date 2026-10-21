Що сталося із заводом "Кромберг енд Шуберт Житомир"

Про зупинку роботи важливого підприємства повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Віталій Бунечко Начальник Житомирської ОВА Провели нараду з керівництвом заводу "Кромберг енд Шуберт Житомир", командою обласної військової та районної адміністрацій та головою Оліївської громади. Обговорили ситуацію, яка склалася, а також реалії та умови роботи бізнесу в умовах війни. На жаль, одне з найбільших бюджетоутворювальних підприємств області припинило роботу.

Бунечко наголосив, що для Житомирщини це дійсно серйозний удар:

під загрозою доля 3 600 працівників;

а також мільйони гривень податків, які надходили до бюджетів різних рівнів.

Наразі керівництво заводу на Житомирщині разом із власниками напрацьовує рішення, аби забезпечити людей роботою. Ймовірно, що частина працівників виїде за кордон, а ще частина працюватиме в інших містах.

Зі свого боку пообіцяли максимальне сприяння та будь-яку допомогу в межах чинного законодавства у разі, якщо буде прийнято рішення про відновлення роботи підприємства,

– написав Віталій Бунечко.

Нагадаємо, що у серпні ворог завдав масованого удару по Житомиру. Внаслідок атаки було пошкоджено одне з важливих для економіки регіону підприємств – німецький завод Kromberg & Schubert. Через значний рівень пошкоджень підприємство призупинило свою роботу.

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Однак Росія атакувала місто Житомир ще 22 вересня. Внаслідок удару почалася пожежа на заводі Kromberg & Schubert.

Ще одна атака відбулася 25 вересня. Постраждалих внаслідок ворожого удару не було.

Ба більше, підприємство Kromberg & Schubert біля Луцька також призупинило роботу у жовтні. Причиною також стали російські атаки.