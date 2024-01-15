ООН запросила додаткову фінансову допомогу для України

ООН та її партнери в понеділок звернулися до донорів зі спільним проханням виділити 4,2 мільярда доларів для підтримки постраждалих від війни українських громад у 2024 році, а також українських біженців. Офіс ООН повідомив, що більше ніж 14,6 мільйонів осіб, або 40% населення України, потребують гуманітарної допомоги.

Допомога громадам

Голова гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс зазначив, що сотні тисяч дітей живуть у громадах на передовій війни, вони налякані, травмовані та позбавлені основних потреб.

Читайте також Допомогу нарахують автоматично: які пенсіонери отримають більші пенсії у 2024 році

Цей факт сам по собі повинен змусити нас робити все можливе для надання більшої гуманітарної допомоги Україні,

— зазначає Гріффітс.

За даними ООН, понад 3,3 мільйона потребуючих людей живуть у громадах на передовій на сході та південному заході країни, включно з територіями, окупованими Росією, до яких доступ "значно ускладнений".

Допомога біженцям

У рамках звернення ООН просить виділити 3,1 мільярда доларів для надання гуманітарної допомоги 8,5 мільйонам людей у великій потребі у 2024 році. Крім того, управління Верховного комісара ООН у справах біженців шукає 1,1 мільярда доларів для підтримки 2,3 мільйона українських біженців та їхніх приймаючих громад.

Країни-господарі продовжують надавати захист та включати їх до суспільства, але багато вразливих біженців все ще потребують допомоги. Вони не повинні відчувати тиск на повернення, оскільки вони не можуть забезпечити собі існування на еміграції,

— сказав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

В ООН зазначають, що російське вторгнення, розпочате в лютому 2022 року, змусило понад 6,3 мільйона осіб виїхати за кордон. Чотири мільйони осіб, включаючи майже мільйон дітей, залишаються переміщеними в межах країни, за даними ООН.