Хто отримає допомогу

Додаткові виплати пенсіонерам від ВПП ООН заплановані й на 2024 рік. Це було анонсовано на засіданні робочої групи Проєкту реформ гуманітарної допомоги та міжнародного розвитку для України (PeReHID).

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Тож друга хвиля цієї допомоги буде призначена для 350 тисяч пенсіонерів з інвалідністю.

У 2023 році на цю допомогу розраховували пенсіонери, які:

мешкають на територіях бойових дій або прифронтових територіях;

отримували виплати, що не перевищують 3 250 гривень, але спочатку ця сума становила 3 000 гривень;

раніше не отримували жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій і не отримують виплати для ВПО.

Скільки можуть заплатити

У 2023 році розмір виплати залежав від пенсії, яку отримує конкретна особа. Наприклад, якщо виплата становила всього 2 400 гривень, то допомога – 850 гривень, тобто гроші від ООН покривали різницю від суми 3 250 гривень.

Зверніть увагу! Поки що не відомо, які суми отримають пенсіонери у 2024 році.

До слова саме цю допомогу від ООН українцям призначали автоматично, тому подавати документи та кудись ходити не потрібно.