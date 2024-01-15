Хто отримає допомогу
Додаткові виплати пенсіонерам від ВПП ООН заплановані й на 2024 рік. Це було анонсовано на засіданні робочої групи Проєкту реформ гуманітарної допомоги та міжнародного розвитку для України (PeReHID).
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Тож друга хвиля цієї допомоги буде призначена для 350 тисяч пенсіонерів з інвалідністю.
У 2023 році на цю допомогу розраховували пенсіонери, які:
- мешкають на територіях бойових дій або прифронтових територіях;
- отримували виплати, що не перевищують 3 250 гривень, але спочатку ця сума становила 3 000 гривень;
- раніше не отримували жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій і не отримують виплати для ВПО.
Скільки можуть заплатити
У 2023 році розмір виплати залежав від пенсії, яку отримує конкретна особа. Наприклад, якщо виплата становила всього 2 400 гривень, то допомога – 850 гривень, тобто гроші від ООН покривали різницю від суми 3 250 гривень.
До слова саме цю допомогу від ООН українцям призначали автоматично, тому подавати документи та кудись ходити не потрібно.