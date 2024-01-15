Хто повинен пройти ідентифікацію

Відтак, пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2024 року та отримують свою пенсію через "Ощадбанк", повинні пройти процедуру ідентифікації у ПФУ шляхом відеоконференцзв’язку.

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Також її необхідно пройти особам, які втратили свою пенсію через певні причини – наприклад, виїхали за кордон.

Що таке ідентифікація Ідентифікація - процедура встановлення органом Пенсійного фонду особи одержувача.

Що потрібно для відеоідентифікації

Заява та інші звернення щодо проведення відеоідентифікації подаються через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом заповнення відповідного електронного бланка.

Зауважте! До заяви можуть бути додані ідентифікаційні документи.

Відеоідентифікація здійснюється в узгоджені із одержувачем час та спосіб її проведення. В тому числі в телефонному режимі, а також технічними засобами, що підтримуються відповідним програмним забезпеченням.

Перелік обовʼязкових запитань для проведення відеоідентифікації

Чи даєте ви згоду на проведення відеоідентифікації, у тому числі на відеофіксацію вашої особи та (або) екрана з вашим зображенням, а також пред’явлених вами документів? Назвіть прізвище, ім’я та по батькові. Назвіть дату народження. Назвіть місце народження. Назвіть реквізити паспортного документа (серія (за наявності), номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб’єкта, який видав документ, термін дії (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Назвіть ідентифікаційний код. Якщо він відсутній, повідомте, чи ви коли-небудь відмовлялися від коду? Якого року це було? Чи маєте ви пенсійне посвідчення? Назвіть його реквізити. Назвіть номер телефону, адресу електронної пошти або інший спосіб зворотного зв’язку. Назвіть зареєстроване місце проживання, фактичне місце проживання. Коли ви востаннє зверталися до органів Пенсійного фонду? З яким питанням? Назвіть місто, де розташований орган, до якого ви зверталися.

Зверніть увагу! Термін на проходження ідентифікації продовжили до 1 квітня 2024 року. До цього часу особа сама має звернутися до ПФУ через особистий кабінет на сайті й призначити зустріч.