Як оформити пенсію онлайн

Перш за все, для оформлення пенсії дистанційно, можна скористатися вебпорталом Пенсійного фонду України.

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Покрокова інструкція:

Перейти на сайт Пенсійного фонду України, де надаються електронні послуги. Обрати опцію "Заява про призначення пенсії" на сайті. Прочитати інформацію, яка виведеться на екрані, і перейти за посиланням "Вхід". Щоб увійти до свого особистого кабінету, вам потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП). Якщо у вас немає КЕП, ви можете безкоштовно та онлайн отримати його, виконавши кілька простих кроків.

Після входу слід виконати такі кроки:

Перейдіть на вкладку "Заява на призначення пенсії" в розділі "Щодо пенсійного забезпечення". Дайте згоду на отримання повідомлень про опрацювання вашої заяви віддалено і виберіть вид пенсії, наприклад, "Пенсія за віком". Натисніть "Продовжити". Відповідайте на питання анкети-опитування для заповнення звернення і дайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних, встановивши відповідну позначку. Прикріпіть скан-копії необхідних документів, які відповідають вимогам щодо сканованих копій документів, перелік яких наведено перед формуванням заяви.

Після цих дій на екрані ви побачите повну форму заяви про призначення пенсії, яку можна відредагувати за необхідності.

Важливо! Для завершення процедури підписуйте заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) і відправляйте її до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".

Після обробки вашої заяви ви отримаєте інформацію про її статус і відповідне рішення.

Як оформити пенсію в "Дії"

На вебпорталі електронних послуг Фонду реалізовано можливість оформлення пенсії за допомогою "Дія.Підпису". Для цього потрібно бути зареєстрованим користувачем мобільного застосунку "Дія".

Як це зробити — дивіться у відео.