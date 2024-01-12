Как оформить пенсию онлайн

Прежде всего, для оформления пенсии дистанционно, можно воспользоваться веб-порталом Пенсионного фонда Украины.

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Пошаговая инструкция:

Перейти на сайт Пенсионного фонда Украины, где предоставляются электронные услуги. Выбрать опцию "Заявление о назначении пенсии" на сайте. Прочитать информацию, которая отобразится на экране, и перейти по ссылке "Вход". Чтобы войти в свой личный кабинет, вам нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП). Если у вас нет КЭП, вы можете бесплатно и онлайн получить его, проделав несколько простых шагов.

После входа следует выполнить следующие шаги:

Перейдите на вкладку "Заявление о назначении пенсии" в разделе "О пенсионном обеспечении". Дайте согласие на получение сообщений об обработке вашего заявления удаленно и выберите вид пенсии, например, "Пенсия по возрасту". Нажмите кнопку "Продолжить". Отвечайте на вопросы анкеты-опроса для заполнения обращения и согласитесь на передачу и обработку своих персональных данных, установив соответствующую отметку. Прикрепите скан-копии необходимых документов, которые отвечают требованиям сканированных копий документов, перечень которых приведен перед формированием заявления.

После этого на экране вы увидите полную форму заявления о назначении пенсии, которую можно отредактировать при необходимости.

Важно ! Для завершения процедуры подписывайте заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и отправляйте его в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

После обработки вашего заявления вы получите информацию о его статусе и соответствующем решении.

Как оформить пенсию в "Действии"

На вебпортале электронных услуг Фонда реализована возможность оформления пенсии с помощью "Действие. Подписи". Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения "Действие".

Как это сделать – смотрите в видео.