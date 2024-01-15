Кто должен пройти идентификацию

Следовательно, пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2024 года и получающие свою пенсию через "Ощадбанк", должны пройти процедуру идентификации в ПФУ путем видеоконференцсвязи.

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Также ее необходимо пройти лицам, которые потеряли свою пенсию по определенным причинам – например, выехали за границу.

Что такое идентификация Идентификация – процедура установления органом Пенсионного фонда лица получателя.

Что нужно для видеоидентификации

Заявление и другие обращения по проведению видеоидентификации подаются через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины путём заполнения соответствующего электронного бланка.

Заметьте! К заявлению могут быть приложены идентификационные документы.

Видеоидентификация осуществляется в согласовании с получателем время и способ его проведения. В том числе в телефонном режиме, а также техническими средствами, поддерживаемыми соответствующим программным обеспечением.

Список обязательных вопросов для проведения видеоидентификации

Даете ли вы согласие на проведение видеоидентификации, включая видеофиксацию вашего лица и (или) экрана с вашим изображением, а также предъявленных вами документов? Назовите фамилию, имя и отчество. Назовите дату рождения. Назовите место рождения. Назовите реквизиты паспортного документа (серия (при наличии), номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ, срок действия (при наличии), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии). Назовите идентификационный код. Если он отсутствует, сообщите, вы когда-нибудь отказывались от кода? В каком году это было? Есть ли у вас пенсионное удостоверение? Назовите его реквизиты. Укажите номер телефона, адрес электронной почты или другой способ обратной связи. Назовите зарегистрированное место жительства, фактическое место жительства. Когда вы последний раз обращались в органы Пенсионного фонда? С каким вопросом? Назовите город, где расположен орган, в который вы обращались.

Обратите внимание! Срок прохождения идентификации продлили до 1 апреля 2024 года. К этому времени лицо само должно обратиться в ПФУ через личный кабинет на сайте и назначить встречу.