Кто получит помощь
Дополнительные выплаты пенсионерам от ВПП ООН запланированы и на 2024 год. Это анонсировалось на заседании рабочей группы Проекта реформ гуманитарной помощи и международного развития для Украины (PeReHID).
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Так что вторая волна этой помощи будет предназначена для 350 тысяч пенсионеров с инвалидностью.
В 2023 году на эту помощь рассчитывали пенсионеры, которые:
- проживают на территориях боевых действий или прифронтовых территориях;
- получали выплаты, не превышающие 3 250 гривен, но первоначально эта сумма составляла 3 000 гривен;
- ранее не получали никаких выплат от ООН и других международных организаций и не получали выплаты для ВПЛ.
Сколько могут заплатить
В 2023 году размер выплаты зависел от пенсии, получаемой конкретным лицом. Например, если выплата составляла всего 2 400 гривен, то помощь – 850 гривен, то есть деньги от ООН покрывали разницу от суммы 3 250 гривен.
К слову, именно эту помощь от ООН украинцам назначали автоматически, поэтому подавать документы и куда-то ходить не нужно.