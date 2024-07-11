Знайти роботу та житло: ООН запускає нову інформаційну платформу для переселенців

УВКБ ООН запустило нову платформу під назвою "Україна – це Дім" для підтримки українських біженців та внутрішньо переміщених осіб. На платформі буде розміщена актуальна інформація про можливості працевлаштування, навчання та підприємництва.

Що пропонує нова платформа

Платформа надає вичерпну інформацію щодо перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, а також програми підтримки з питань житла, працевлаштування та інших видів допомоги.

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На платформі буде розміщена актуальна інформація про можливості працевлаштування, навчання та підприємництва.

Про це міністерка економіки Юлія Свириденко заявила під час зустрічі з представницею УВКБ ООН в Україні Кароліною Біллінг.

Юлія Свириденко Міністерка економіки України Мета Уряду – створити умови для працевлаштування і створення власних бізнесів українцями, можливості придбати власне житло на доступних умовах, впровадження інструментів для навчання та перекваліфікації. Ми вдячні нашим партнерам з Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за створення ресурсу, на якому українці у різних країнах зможуть отримати актуальну інформацію щодо економічних можливостей в Україні.

На платформі також можна знайти посилання на урядові програми, інструменти від партнерів і приватного сектору, які допомагають у придбанні житла, працевлаштуванні та інших видах допомоги.