Довідки та виплати: в ОП закликали до змін щодо поранених військових

В одному з військових госпіталів виявили два проблемних питання. Це відбулося під час виїзної наради.

Зміни щодо поранених військових

Обидва питання стосуються поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні, пише 24 Канал з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ірину Верещук.

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Перша проблема полягає у тому, що військові частини вимагають, аби військовослужбовці кожні 10 днів надавали довідки про перебування на лікуванні у закладі охорони здоровʼя.

Ірина Верещук заявила, що це неправильно. І заклади охорони здоровʼя та військові частини мають самі обмінюватись цими даними без участі пораненого військовослужбовця, адже юридичні та технічні умови для цього є.

Тому, прошу ГШ ЗСУ, КМС ЗСУ та МОЗ видати додаткові відомчі розʼяснення з цього приводу,

– написала Верещук.

Друге питання: часто трапляється, що поранені військовослужбовці, яких на час лікування вивели поза штат, не отримують матеріальне забезпечення в повному обсязі. Тобто отримують 650 гривень замість щонайменше 20 100 гривень.

Це незаконно та неправильно,

– наголосила заступника керівника ОП.

Важливо! Вона закликала Міноборони видати належні відомчі розʼяснення щодо дотримання Закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей".