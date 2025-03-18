Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ірини Верещук у Facebook.

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Українці за кордоном зможуть стати на військовий облік дистанційно

Верещук повідомила, що Міноборони впродовж тижня підготує проєкт постанови, яка дозволить громадянам України за кордоном віком від 18 до 60 років стати на військовий облік дистанційно.

Рішення було ухвалено за результатами міжвідомчої робочої наради щодо військового обліку українських громадян, які перебувають за кордоном.

Громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК,

– повідомила Верещук.

Зауважимо, що наразі така можливість доступна лише для громадян віком від 18 до 25 років.

До слова, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк повідомив, що штрафи за порушення військового обліку зменшили. За його словами, це рішення сприятиме тому, щоб військовозобов'язані та резервісти добровільно зверталися до ТЦК для оплати штрафу.