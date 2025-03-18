Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ирины Верещук в Facebook.

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Украинцы за рубежом смогут стать на воинский учет дистанционно

Верещук сообщила, что Минобороны в течение недели подготовит проект постановления, которое позволит гражданам Украины за рубежом в возрасте от 18 до 60 лет стать на воинский учет дистанционно.

Решение было принято по результатам межведомственного рабочего совещания по военному учету украинских граждан, которые находятся за рубежом.

Граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, смогут стать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК,

– сообщила Верещук.

Заметим, что сейчас такая возможность доступна только для граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

К слову, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк сообщил, что штрафы за нарушение воинского учета уменьшили. По его словам, это решение будет способствовать тому, чтобы военнообязанные и резервисты добровольно обращались в ТЦК для оплаты штрафа.