Україна не купуватиме газ на зиму: чи вистачить власного на опалювальний сезон

Україні вистачить власного газу для проходження майбутньої зими. Для цього у "Нафтогазі" мають намір видобути 13,5 мільярдів кубометрів палива у 2023 році.

Україна друга в Європі за підтвердженими запасами газу

Від початку 2023 року в Україні було введено в експлуатацію 7 свердловин із високим рівнем видобутку газу. Кожна з них забезпечує понад 100 тисяч кубометрів на добу.

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Крім того, розповів очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, компанія залучає нові технологічні та інженерні рішення, щоб збільшити видобуток з існуючих родовищ та свердловин – адже "Україна посідає друге місце в Європі за підтвердженими запасами газу".

Ми маємо нарешті почати використовувати цей потенціал. У 2023 році плануємо видобути 13,5 мільярдів кубометрів газу. Також маємо певні очікування від приватних видобувників. Цього року українського газу буде достатньо, аби пройти опалювальний сезон 2023–2024 без імпорту,

– зазначив він.

Ризики є

Водночас, підкреслив Чернишов, ризик того, що Україні не вистачить власного газу для проходження зими, все ж, є. Пов'язаний же він виключно з війною.

Втім, підкреслив керівник "Нафтогазу", навіть за такого розвитку подій країна не замерзатиме.

"Нафтогаз" долучився до платформи спільних закупівель газу Aggregate EU. Тобто якщо при негативному розвитку подій палива не вистачатиме, ми зможемо оперативно замовити потрібні нам обсяги. Але це тільки фактор війни,

– резюмував він.

Скільки українці платитимуть взимку за газ

Разом з тим "Нафтогаз" не змінюватиме тариф для своїх клієнтів щонайменш до 1 травня 2024 року. Він складатиме 7,96 гривні за кубометр.

Цей тариф почав діяти 1 травня 2023 року. Втім, доти компанія оцінювала вартість газу в ту ж суму.

Як пояснив Чернишов, причини цього:

воєнний стан;

економічна ситуація.

Зверніть увагу! В Україні діє мораторій на підвищення деяких тарифів. Він стосується й ціни газу для побутових споживачів. Тож тариф залишатиметься незмінним до кінця війни та ще протягом 6 місяців після цього