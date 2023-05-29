Украина вторая в Европе по подтвержденным запасам газа

С начала 2023 года в Украине было введено в эксплуатацию 7 скважин с высоким уровнем добычи газа. Каждая из них обеспечивает более 100 тысяч кубометров в сутки.

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Кроме того, рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, компания привлекает новые технологические и инженерные решения, чтобы увеличить добычу из существующих месторождений и скважин – ведь "Украина занимает второе место в Европе по подтвержденным запасам газа".

Мы должны, наконец, начать использовать этот потенциал. В 2023 году планируем добыть 13,5 миллиарда кубометров газа. Также есть определенные ожидания от частных добытчиков. В этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024 без импорта,

– отметил он.

Риски есть

В то же время, подчеркнул Чернышов, риск того, что Украине не хватит собственного газа для прохождения зимы, все же есть. Связан он исключительно с войной.

Впрочем, подчеркнул руководитель "Нафтогаза", даже при таком развитии событий страна не будет замерзать.

"Нафтогаз" присоединился к платформе совместных закупок газа Aggregate EU. То есть, если при негативном развитии событий топлива не будет хватать, мы сможем оперативно заказать нужные нам объемы. Но это только фактор войны,

– резюмировал он.

Сколько украинцы будут платить зимой за газ

Вместе с тем "Нафтогаз" не будет менять тариф для своих клиентов по крайней мере до 1 мая 2024 года. Он будет составлять 7,96 гривны за кубометр.

Этот тариф начал действовать 1 мая 2023 года. Впрочем, до этого компания оценивала стоимость газа в ту же сумму.

Как объяснил Чернышов, причины этого:

военное положение;

экономическая ситуация.

Обратите внимание! В Украине действует мораторий на повышение тарифов. Он относится и к цене газа для бытовых потребителей. Так что тариф будет оставаться неизменным до конца войны и еще в течение 6 месяцев после этого.