Украина вторая в Европе по подтвержденным запасам газа
С начала 2023 года в Украине было введено в эксплуатацию 7 скважин с высоким уровнем добычи газа. Каждая из них обеспечивает более 100 тысяч кубометров в сутки.
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Кроме того, рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, компания привлекает новые технологические и инженерные решения, чтобы увеличить добычу из существующих месторождений и скважин – ведь "Украина занимает второе место в Европе по подтвержденным запасам газа".
Мы должны, наконец, начать использовать этот потенциал. В 2023 году планируем добыть 13,5 миллиарда кубометров газа. Также есть определенные ожидания от частных добытчиков. В этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024 без импорта,
– отметил он.
Риски есть
В то же время, подчеркнул Чернышов, риск того, что Украине не хватит собственного газа для прохождения зимы, все же есть. Связан он исключительно с войной.
Впрочем, подчеркнул руководитель "Нафтогаза", даже при таком развитии событий страна не будет замерзать.
"Нафтогаз" присоединился к платформе совместных закупок газа Aggregate EU. То есть, если при негативном развитии событий топлива не будет хватать, мы сможем оперативно заказать нужные нам объемы. Но это только фактор войны,
– резюмировал он.
Сколько украинцы будут платить зимой за газ
Вместе с тем "Нафтогаз" не будет менять тариф для своих клиентов по крайней мере до 1 мая 2024 года. Он будет составлять 7,96 гривны за кубометр.
Этот тариф начал действовать 1 мая 2023 года. Впрочем, до этого компания оценивала стоимость газа в ту же сумму.
Как объяснил Чернышов, причины этого:
- военное положение;
- экономическая ситуация.