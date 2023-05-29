"Нафтогаз" зафиксировал тариф

Тариф "Фиксированный" в 7,96 гривны за кубометр начал действовать 1 мая 2023 года. Примечательно, что до этого компания оценивала стоимость газа в ту же сумму.

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Как пояснил председатель правления компании Алексей Чернышов, причины этого:

  • военное положение;
  • экономическая ситуация.

Для бытовых клиентов цена газа остается неизменной – 7,96 гривны за кубометр с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно. Это решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине,
– отметил Чернышов.

Как изменить поставщика газа

В целом в Украине сейчас функционирует только 9 поставщиков, что существенно меньше, чем до полномасштабной войны. Цена кубометра газа у них сейчас колеблется от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр.

Для того же, чтобы изменить поставщика, необходимо:

  • выбрать компанию, чьими услугами вы хотите воспользоваться;
  • подать заявление-присоединение к новому поставщику (он может попросить и другие документы);
  • получить ответ от нового поставщика и дату, когда начнет поставлять газ;
  • уплатить финальный счет от старого поставщика.