"Нафтогаз" зафиксировал тариф
Тариф "Фиксированный" в 7,96 гривны за кубометр начал действовать 1 мая 2023 года. Примечательно, что до этого компания оценивала стоимость газа в ту же сумму.
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Как пояснил председатель правления компании Алексей Чернышов, причины этого:
- военное положение;
- экономическая ситуация.
Для бытовых клиентов цена газа остается неизменной – 7,96 гривны за кубометр с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно. Это решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине,
– отметил Чернышов.
Как изменить поставщика газа
В целом в Украине сейчас функционирует только 9 поставщиков, что существенно меньше, чем до полномасштабной войны. Цена кубометра газа у них сейчас колеблется от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр.
Для того же, чтобы изменить поставщика, необходимо:
- выбрать компанию, чьими услугами вы хотите воспользоваться;
- подать заявление-присоединение к новому поставщику (он может попросить и другие документы);
- получить ответ от нового поставщика и дату, когда начнет поставлять газ;
- уплатить финальный счет от старого поставщика.