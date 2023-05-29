Нефть и газ в надежных хранилищах

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в Украине утвердили перечень сооружений, где будут хранить резервы нефти и газа.

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Это была одна из стратегических задач правительства – накопить в максимальном количестве энергетические ресурсы и надежно сохранить резервы как в военное время, так и в долгосрочной перспективе.

Утвердили список подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз,

– рассказал Шмигаль.

Напомним, что новый сезон закачки газа в подземные хранилища "Укртрансгазом" начался еще в апреле. Власти оценили потребности "Нафтогаза" в импорте газа на грядущий отопительный сезон в 2 миллиарда кубометров.

Какими будут тарифы на газ в Украине

С 1 мая 2023 по 1 мая 2024 года в Украине зафиксировали тариф на газ на уровне 7,96 гривны за кубометр. К тому времени цена газа оценивалась в ту же сумму. Цена осталась неизменной из-за продолжения военного положения и экономической ситуации в стране.

Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне,

– рассказал руководитель Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.