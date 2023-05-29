Рост цен неизбежен

Подорожание горючего ожидают не только эксперты и участники рынка. Так, аналитики Национального банка отмечают: оно начнется сразу в июле оно начнется сразу в июле.

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Со своей стороны, топливный эксперт Сергей Куюн в комментарии 24 Каналу отметил: рост цен не повлияет на спрос – поскольку потребность в перемещении не исчезнет ни у обычных людей, ни у бизнеса. Соответственно, ожидать снижения объемов продаж после подорожания топлива не стоит.

Сколько будут стоить бензин и дизель

По словам Куюна, цены вырастут резко. Так, он ожидает, что:

бензин подорожает на 10–11 гривен за литр;

подорожает на 10–11 гривен за литр; дизель – на 8 гривен за литр;

– на 8 гривен за литр; автогаз – на уровне 3 гривен за литр.

Со своей стороны эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в комментарии 24 Каналу назвал другие, но все равно высокие цены. По его словам:

бензин подорожает на 5–7 гривен за литр;

подорожает на 5–7 гривен за литр; дизель – на 7 гривен за литр;

– на 7 гривен за литр; автогаз – на 3,5 гривны за литр.

Напротив, народный депутат Даниил Гетманцев в разговоре с 24 Каналом отметил, что большой рост цен не прогнозируется.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Цена определяется прежде всего стоимостью нефти. Сейчас мы не видим потенциала для ее роста – наоборот, мы видим достаточно высокую маржинальность компаний, торгующих топливом. Поэтому мы не исключаем небольшого подорожания, но катастрофы точно не будет.

Подорожает не только топливо

Рост цен на топливо повлечет за собой подорожание и других товаров и услуг, считают эксперты. Косянчук объясняет: дело в том, что "стоимость нефтепродуктов заложена в себестоимость всего на свете – от услуг парикмахера до тяжелого машиностроения".

Обратите внимание! Информация о якобы критически низких запасах топлива в Украине – фейковая и направленная на запугивание населения. На самом же деле топлива более чем достаточно, а его нехватка даже не прогнозируется.