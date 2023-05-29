Нафта та газ у надійних сховищах

Як розповів прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду в Україні затвердили перелік споруд, де зберігатимуть резерви нафти та газу.

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Це було одним зі стратегічних завдань уряду – накопичити у максимальній кількості енергетичні ресурси та надійно зберегти резерви як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі.

Затвердили перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз,

– розповів Шмигаль.

Нагадуємо, що новий сезон закачування газу в підземні сховища "Укртрансгазом" розпочався ще у квітні. Влада оцінила потреби "Нафтогазу" в імпорті газу на прийдешній опалювальний сезон у 2 мільярди кубометрів.

Якими будуть тарифи на газ в Україні

З 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року в Україні зафіксували тариф на газ на рівні 7,96 гривні за кубометр. До того часу вартість газу оцінювалася в ту ж суму. Ціна залишилася незмінною через продовження воєнного стану та економічну ситуацію в країні.

Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні,

– розповів керівник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.