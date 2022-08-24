Чи достатньо в Україні газу для опалювального сезону

Для проходження опалювального сезону "Нафтогазу" необхідно запастися додатковою кількістю природного газу. Для цього потрібно до 3 мільярдів кубометрів природного газу.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус на "Огляді економіки в серпні. Чи буде взимку тепло та світло".

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До кінця року 1,2 мільярда кубометрів можна викупити (в українських приватників), але до 3 мільярдів нам потрібно імпортувати газ, щоб був баланс,

– сказав Андрій Герус.

Депутат пояснив, що в умовах заборони на експорт природного газу з України, викуп 1,2 мільярда кубометрів дозволить забезпечити українські газовидобувні компанії необхідними фінансовими ресурсами.

Голова Комітету ВРУ з питань енергетики додав, що заборону експорту газу з України можна скасувати на початку весни наступного року, одразу після завершення опалювального сезону.

Де опалювальний сезон буде найважчим

Під час телемарафону Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, наголосила, що найгірша ситуація з опаленням буде на тимчасово окупованих територіях в Запорізькій області, оскільки окупанти просто імітують підготовку до опалювального сезону.

Важкою буде ситуація в Запоріжжі. Енергодар, Мелітополь, Бердянськ – всі ці міста, на жаль, поки що знаходяться під тимчасовою окупацією. Окупант імітує підготовку до опалювального сезону. Ми розуміємо, що газопроводи, ймовірно, неможливо буде відремонтувати,

– розповіла міністерка.

Як підготуватися до опалювального сезону

Як повідомила 24 каналу Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора", в українських оселях виникатимуть проблеми з перекосами температури всередині будинків. Для цього мешканцям варто відрегулювати систему теплопостачання, адже якщо цього не зробити, квартири, які знаходяться на останніх чи перших поверхах, можуть отримувати різну кількість тепла.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Варто знати, що температура в оселях буде зниженою, але температура 18 – 20 градусів, про яку зараз говорить уряд, – це нормальна температура. За кордоном така температура є у межах стандарту. На додаток, вона більш корисна для здоров'я, ніж 26 – 28 градусів.

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