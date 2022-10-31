Чи вистачить запасів газу у сховищах для проходження зими: думка експерта
На початок опалювального сезону Україна накопичила 14,2 мільярда кубометрів газу, що є найнижчим показником за останні роки. Однак, цьогоріч сильно зменшиться і споживання.
У п'ятницю, 28 жовтня, прем'єр України Денис Шмигаль розповів, що Україні вже накопичила понад 14 мільярдів газу у сховищах. Тож Економіка 24 вирішила з'ясувати, чи вистачить такого об'єму газу для проходження зими в умовах війни.
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Суттєве зменшення споживання
Цього року ми маємо на 28% менше запасів газу у сховищах ніж торік. Але і використання цією зимою значно скоротиться внаслідок окупації частини територій та припинення роботи підприємств. За словами аналітика Юрія Щедріна, цього року дефіциту газу не буде.
Такого низького рівні запасів газу, як у цьому році ще не було. Але рівень споживання газу цьогоріч зменшиться на 40%. Отже, газу, накопиченого у газосховищах має вистачити.
Він додав, що у випадку аномально холодної зими блакитне паливо можна буде докупити. Ба більше, держава має для цього можливості.
Фактор війни
Оскільки цього року Україна зимуватиме у більш небезпечних умовах, які не виключають атак на критичну інфраструктуру, резервні запаси газу будуть збільшуватися. Шмигаль підкреслив, що Україна збільшуватиме запаси газу у сховищах.Нагадаємо! "Нафтогаз Трейдинг" закуповуватиме газ в межах бюджетної програми. Вона передбачає виділення коштів у розмірі 12,7 мільярда гривень на закупівлю газу цієї зими.
Важко передбачити, чи наважиться Росія атакувати газову інфраструктуру і які саме пошкодження може завдати. Але у такому випадку агресор нашкодить і собі, адже Україною проходить транзит російського газу. Зробити точкові удари по інфраструктурі дуже складно і навряд чи вдасться,
– додав Юрій Щедрін.
Тарифи на опалення
Згідно із законом про замороження тарифів, під час війни та впродовж 6 місяців після неї уряд не буде збільшувати ціни на комунальні послуги. Але порівняно з минулою зимою, ціни на газ уже зросли на 16%, порахували у Держстаті. Тож, якщо у грудні 2021 року кубометр газу "Нафтогаз" продавав за 6,33 гривні, то цьогоріч – вже за ціною 7,96 гривні за куб.
Якщо взимку мешканці опалюватимуть будинок 200 кубами газу, то:
- у грудні 2022-го платіжка за газ становитиме 1 592 гривні;
- у той час, як у грудні 2021-го вона була лише 1 266 гривні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що запаси газу в Європі досягли рекордних показників. Це спровокувало значне зменшення цін на паливо.Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.