Найскладніший за 30 років опалювальний сезон: в уряді розповіли про підготовку і головний ризик

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Він також заявив, що попри готовність України до опалюваного сезону 2022 / 2023 років на 75%, існують певні ризики. Так, головним ризиком Шмигаль назвав терористичні акти росії на енергетичні об'єкти.

Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик – це терористичні акти росії проти критичної інфраструктури,

– написав він.

Як зазначив прем'єр-міністр, через це Уряд виділяє 1,4 мільярда гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів. Це дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання. Мовиться про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням.

Водночас він додав, що окрім придбання додаткових резервів, уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури й іншу підготовку до опалювального сезону.

За його словами, стан готовності України до опалювального сезону зараз 75%. Шмигаль підкреслив, що вони роблять все, аби українці цієї зими були із теплом та світлом.