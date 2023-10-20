Опалювальний сезон 2023-2024 року: як розрахувати розмір майбутньої субсидії

Ось-ось настане опалювальний сезон і все більше українців почнуть звертатися до ПФУ за субсидіями. У регуляторі пояснили, як можна розрахувати розмір майбутніх виплат.

Як вирахувати майбутню субсидію

Розмір майбутньої субсидії визначається завдяки діленню сукупного доходу всіх членів домогосподарства за два квартали на кількість місяців, за які враховуються доходи. Можна скористатися такою формулою – Ро = Кд/Кг x Рг.

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Ось як розшифровуються значення:

Ро – частка плати за послуги;

Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства (співвідношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу на місяць);

Кг – базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії (два прожиткових мінімуми на одну особу);

Рг – базова норма плати за послугу (15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Чому можуть скасувати субсидію

Якщо середньомісячний дохід родини становить 14 600 гривень, тоді від комуналки 2 859,35 гривні відіймаємо 1 543,22 гривні (це 14 600 помножений на 10,57% – обов'язковий відсоток платежу за житлово-комунальні послуги). В результаті отримуємо розмір субсидії 1 316,13 гривні.

Субсидію можуть скасувати якщо виявиться, що родина цілком здатна покривати свої витрати на комунальні послуги самостійно. До найпоширеніших причин позбавлення виплат належать:

смерть заявника – основного отримувача субсидії;

зміна місця проживання або складу родини;

виявлення уповноваженими органами прихованого доходу заявника.

Щоб не мати проблем із призначенням допомоги від держави варто звернутися до ПФУ із заявою про зміни і вам автоматично продовжать надання пільг. Дуже бажано зробити це протягом 30 днів.