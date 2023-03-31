Опалювальний сезон майже закінчився: яким буде тариф на газ у квітні

В ряді міст вже декілька днів, як відключили опалення. В декількох це станеться з 1 квітня. Що стосується тарифів на газ, то вони залишаться без змін.

Опалювальний сезон закінчується

Очільник Нафтогазу Олексій Чернишов зазначив, що за рішенням місцевої влади цьогоріч опалювальний сезон закінчується раніше, у зв'язку з теплою весною.

Читайте також Тільки власний газ та вищі тарифи: що чекає на Україну після найважчого опалювального сезону

22 березня відключили теплопостачання у Дніпрі.

відключили теплопостачання у Дніпрі. 23 березня зупинив теплопостачання Луцьктепло та повідомив про можливі перебої з теплою водою.

зупинив теплопостачання Луцьктепло та повідомив про можливі перебої з теплою водою. 24 березня відключили теплопостачання у Херсоні.

відключили теплопостачання у Херсоні. 25 березня – у Кам’янському.

– у Кам’янському. 31 березня планували у Нікополі.

планують відключити тепло в Одесі, Полтаві, Запоріжжі, а от у Києві опалення вимкнуть з 5 квітня.

Експерт Юрій Щедрін у коментарі 24 Каналу зазначив, що опалювальний сезон, який закінчується був успішний завдяки двом чинникам: один позитивний, інший – негативний.

Перший – тепла зима на яку всі розраховували. Такі низькі температури знизили споживання газу, що було корисно для нашої енергосистеми.

Другий, на жаль, негативний – це скорочення промисловості.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Промисловість споживала більш ніж половину від загального вжитку до війни, а зараз це значно менше, тому, на жаль, через зниження промисловості знизилось й використання газу. Тож завдяки цим двом чинникам ми мали успішний сезон й нам вистачило того газу, який у нас був.

Тарифи на газ у квітні

У липні Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла на рівні 7,4 гривні за кубометр газу до 31 травня 2023 року. Така ціна повинна була дати змогу місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гаряче водопостачання в Україні.