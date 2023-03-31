Отопительный сезон заканчивается

Глава Нафтогаза Алексей Чернышев отметил, что по решению местных властей в этом году отопительный сезон заканчивается раньше, в связи с теплой весной.

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22 марта отключили теплоснабжение в Днепре

отключили теплоснабжение в Днепре 23 марта остановил теплоснабжение Луцктепло и сообщил о возможных перебоях с теплой водой.

остановил теплоснабжение Луцктепло и сообщил о возможных перебоях с теплой водой. 24 марта отключили теплоснабжение в Херсоне

отключили теплоснабжение в Херсоне 25 марта – в Каменском.

– в Каменском. 31 марта планировали в Никополе.

С 1 апреля планируют отключить тепло в Одессе, Полтаве, Запорожье, а вот в Киеве отопление выключат с 5 апреля.

Эксперт Юрий Щедрин в комментарии 24 Каналу отметил, что заканчивающийся отопительный сезон был успешен благодаря двум факторам: один положительный, другой – отрицательный.

Первый – теплая зима, на которую все рассчитывали. Такие низкие температуры снизили потребление газа, что было полезно нашей энергосистеме.

Второй, к сожалению, отрицательный – это сокращение промышленности.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Промышленность потребляла более половины от общего потребления до войны, а сейчас это значительно меньше, поэтому, к сожалению, из-за снижения промышленности снизилось и использование газа. Поэтому благодаря этим двум факторам у нас был успешный сезон и нам хватило того газа, который у нас был.

Тарифы на газ в апреле

В июле Кабмин продлил действие фиксированной цены на газ для производителей тепла на уровне 7,4 гривны за кубометр газа до 31 мая 2023 года. Такая цена должна была позволить местным властям не повышать тарифы на тепло и горячее водоснабжение в Украине.