Батареї вимкнуть вже найближчим часом: чому опалювальний сезон закінчиться раніше

Уже наприкінці цього місяця опалювальний сезон в Україні може добігти кінця. Усе через погодні умови.

Опалювальний сезон завершується

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню Le Figaro розповів, що наприкінці березня опалювальний сезон завершиться через плюсову температуру.

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Олексій Чернишов Голова НАК "Нафтогаз України" Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня.

Він додав, що зима 2024 року пройшла для українців спокійно, що однозначно є плюсом.

Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії і підготувалися. Наша енергосистема є дуже надійною. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня,

– додав він.

Хто може не платити за ЖКП

Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, проте остаточне рішення приймає місцева влада.

Урядом визначено випадки, у яких громадянину належить компенсація від регулятора. Йдеться про такі ситуації: