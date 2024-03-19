Отопительный сезон завершается

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в интервью изданию Le Figaro рассказал, что в конце марта отопительный сезон завершится из-за плюсовой температуры.

Читайте также Льготные тарифы на газ: кому такая опция будет доступна

Алексей Чернышов

Глава НАК "Нафтогаз Украины"

Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта.

Он добавил, что зима 2024 года прошла для украинцев спокойно, что однозначно является плюсом.

Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились. Наша энергосистема является очень надежной. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру ежедневно,
– добавил он.

Кто может не платить за ЖКУ

Правительством определены случаи при которых гражданину положена компенсация от регулятора. Речь идет о таких ситуациях:

  • нарушен график вывоза бытовых отходов;
  • в доме температура воздуха ниже допустимой;
  • температура горячей воды и теплоносителя не соответствует норме;
  • горячая и холодная вода, поступающих в помещение, ненадлежащего качества.