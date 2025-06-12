Україна почне готуватися до опалювального сезону: яким буде план підготовки

Уряд затвердив план підготовки до опалювального сезону 2025/26 року. Це необхідно, щоб українці могли пройти зиму з теплом, світлом і відчуттям захищеності.

Яким буде план підготовки до опалювального сезону

До нового плану увійшли не лише накопичення палива, а й ремонти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

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Розпорядження "Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та його проходження" було ухвалене 11 червня.

План передбачає:

ремонти в енергетиці;

відновлення тепломереж;

підготовка житлових будинків, лікарень, шкіл та інших важливих об’єктів;

створення запасів палива;

накопичення матеріалів.

За виконанням план стежитимуть як центральні, так і місцеві органи влади.

Скільки газу треба для проходження опалювального сезону

Запаси газу в українських підземних сховищах на початку червня становили 6,8 мільярдів кубометрів, а сховища заповнені на 22%. Хоча цьогорічні запаси є все ще найнижчими за останні 11 років, відставання від минулого року поступово скорочується.

До початку наступного опалювального сезону 1 листопада Україні необхідно накопичити щонайменше 12,65 мільярдів кубометрів природного газу в сховищах. Проте для сталого проходження зими запаси мають бути вищими, що потребуватиме збільшення обсягів імпорту газу.