Львів почав опалювальний сезон вибірково: хто вже з теплом
- У Львові розпочали опалювальний сезон вибірково, увімкнувши опалення у 6 медичних закладах.
- Міська рада моніторить потребу в опаленні шкіл та дитячих садочків, але запитів ще не отримували, і до житлових будинків тепло не подають через очікуване потепління.
Через холодну погоду у Львові частково розпочався опалювальний сезон. Однак підключення до тепла проводять поки що точково.
Кому увімкнули опалення?
Наразі опалення увімкнули у 6 медичних закладах міста, повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.
- Загалом до міської ради надійшло 14 звернень від медичних закладів про відновлення теплопостачання, тому тепло поступово подають і до інших лікарень.
- Щодо опалення у школах та дитячих садочках міста, то міська рада моніторить ситуацію, але досі не отримувала запитів від освітніх закладів.
Іншим категоріям споживачів поки що подавати тепло не планують, оскільки температура повітря опустилася ненадовго, а наступного тижня очікується потепління.
Якщо проаналізувати прогноз погоди, то похолодання є лише цього тижня. З понеділка йде потепління, тому загального опалювального сезону ми поки не розпочинаємо і в житлові будинки тепло не подаємо,
– зазначили в міськраді.
Важливо! За даними міськради, Львів на сьогодні готовий на 99% готовий до опалювального сезону.
Коли починається опалювальний сезон?
Традиційно опалювальний сезон в Україні розпочинається у жовтні.
- Проте точної дати немає, оскільки тепло подають залежно від погодних умов.
- Середньодобова температура повітря має складати +8°C і нижче протягом 3 днів поспіль, щоб місцева влада ухвалила рішення про старт сезону.
Варто знати! Однак завершити підготовку до зими відповідні державні органи та обласні військові адміністрації зобов'язані до 15 жовтня. На цьому наголосила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко на виїзному засіданні Штабу з підготовки до опалювального сезону у Чернігові.
Підготовка до опалювального сезону: що відомо?
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що підготовка енергосистеми до зимового періоду ведеться ще з літа. Серед головних завдань – посилення захисту енергетичної інфраструктури, насамперед за рахунок розширення можливостей протиповітряної оборони.
Також уряд готується до старту опалювального сезону. Зокрема, для забезпечення його стабільного проходження планує ввести мораторій на відключення боржників від електро- та водопостачання у прифронтових громадах.
Серед пріоритетів підготовки уряд визначив кілька ключових напрямів: захист енергетичних об’єктів, швидке відновлення потужностей після ремонтів чи обстрілів, накопичення запасів пального, модернізацію газотранспортної системи, а також врегулювання боргів за енергоресурси.