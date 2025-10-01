Через холодну погоду у Львові частково розпочався опалювальний сезон. Однак підключення до тепла проводять поки що точково.

Кому увімкнули опалення?

Наразі опалення увімкнули у 6 медичних закладах міста, повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.

Загалом до міської ради надійшло 14 звернень від медичних закладів про відновлення теплопостачання, тому тепло поступово подають і до інших лікарень.

Щодо опалення у школах та дитячих садочках міста, то міська рада моніторить ситуацію, але досі не отримувала запитів від освітніх закладів.

Іншим категоріям споживачів поки що подавати тепло не планують, оскільки температура повітря опустилася ненадовго, а наступного тижня очікується потепління.

Якщо проаналізувати прогноз погоди, то похолодання є лише цього тижня. З понеділка йде потепління, тому загального опалювального сезону ми поки не розпочинаємо і в житлові будинки тепло не подаємо,

– зазначили в міськраді.

Важливо! За даними міськради, Львів на сьогодні готовий на 99% готовий до опалювального сезону.

Коли починається опалювальний сезон?

Традиційно опалювальний сезон в Україні розпочинається у жовтні.

Проте точної дати немає, оскільки тепло подають залежно від погодних умов.

Середньодобова температура повітря має складати +8°C і нижче протягом 3 днів поспіль, щоб місцева влада ухвалила рішення про старт сезону.

Варто знати! Однак завершити підготовку до зими відповідні державні органи та обласні військові адміністрації зобов'язані до 15 жовтня. На цьому наголосила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко на виїзному засіданні Штабу з підготовки до опалювального сезону у Чернігові.

