Из-за холодной погоды во Львове частично начался отопительный сезон. Однако подключение к теплу проводят пока точечно.

Кому включили отопление?

Сейчас отопление включили в 6 медицинских учреждениях города, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Смотрите также Старт отопительного сезона 2025: что стоит знать о субсидиях и какие актуальные тарифы

Всего в городской совет поступило 14 обращений от медицинских учреждений о восстановлении теплоснабжения, поэтому тепло постепенно подают и в другие больницы.

По отоплению в школах и детских садах города, то городской совет мониторит ситуацию, но до сих пор не получали запросов от образовательных учреждений.

Другим категориям потребителей пока подавать тепло не планируют, поскольку температура воздуха опустилась ненадолго, а на следующей неделе ожидается потепление.

Если проанализировать прогноз погоды, то похолодание есть только на этой неделе. С понедельника идет потепление, поэтому общего отопительного сезона мы пока не начинаем и в жилые дома тепло не подаем,

– отметили в горсовете.

Важно! По данным горсовета, Львов на сегодня готов на 99% готов к отопительному сезону.

Когда начинается отопительный сезон?

Традиционно отопительный сезон в Украине начинается в октябре.

Однако точной даты нет, поскольку тепло подают в зависимости от погодных условий.

Среднесуточная температура воздуха должна составлять +8°C и ниже в течение 3 дней подряд, чтобы местные власти приняли решение о старте сезона.

Стоит знать! Однако завершить подготовку к зиме соответствующие государственные органы и областные военные администрации обязаны до 15 октября. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на выездном заседании Штаба по подготовке к отопительному сезону в Чернигове.

Подготовка к отопительному сезону: что известно?