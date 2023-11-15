Опалювальний сезон 2023-2024: які нововведення у призначенні субсидії

Опалювальний сезон зустріне українців з кількома нововведеннями у призначенні субсидії. Зокрема процес розрахунку виплат стане автоматичним.

Які нововведення в оформлені субсидії

В першу чергу варто нагадати, що ще з вересня особам, яким призначили субсидію на неопалювальний сезон, не потрібно звертатися по неї повторно. Тобто виплати на опалювальний сезон їм призначать автоматично.

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Це стосується тих, чия субсидія становить 0 гривень.

Субсидію призначатимуть з місяця звернення до кінця опалювального сезону. Також вона розраховується і на неопалювальний сезон.

Для призначення субсидії будуть враховувати доходи усіх членів домогосподарства за I та II квартали цього року. Розмір пенсії для обчислення виплат від держави враховуватиметься за серпень.

Як розрахувати відсоток платежу для родини

Якщо ви хочете оформити субсидію на тверде чи рідке пічне паливо, це треба зробити до кінця року.

Обов'язковий відсоток платежу для родини розраховується за наступною формулою:

розраховують сукупний середньомісячний дохід родини, а потім ділять його на кількість членів сім'ї;

те що вийшло ділять на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у 2023 році;

потім усе ділять на два та множать на 15%.

Це і буде відсотком від середньомісячного сукупного доходу. Він впливатиме на розмір субсидії для конкретної родини.